نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمني إلى متوسط

قال مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا في بيان، اليوم الأربعاء، إن السلطات خفضت مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى متوسط بعدما كانت عدلته إلى مرتفع في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في الـ 15 من آذار/ مارس والذي أودى بحياة 50 شخصًا.

وأوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان ”رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفي حين أنه لا يوجد حاليًّا تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجودًا واضحًا للشرطة في الأحداث العامة“.

وأظهر استطلاع للرأي يوم الاثنين أن شعبية أرديرن وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ توليها المنصب.

وكانت أرديرن نالت الإشادة في الداخل والخارج بسبب طريقة تعاملها مع الهجوم الإرهابي على المسجدين.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته (1 نيوز كولمار برونتون) لاستطلاعات الرأي أن 51 في المئة من المشاركين فيه قالوا: إن أرديرن هي رئيس الوزراء المفضل لديهم، وهو ما يزيد بنسبة سبع نقاط مئوية مقارنة بآخر استطلاع في فبراير/ شباط.