نيوزيلندا تحاكم 6 أشخاص أعادوا نشر فيديو ”مجزرة المسجدين“

مثل 6 أشخاص أمام المحاكمة في نيوزيلندا، الاثنين، بتهمة نشر مقاطع فيديو خاصة بمجزرة مسجدي مدينة كرايست تشيرش، التي وقعت في مارس/ آذار الماضي.

وأفادت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“، بأن ”الأشخاص الستة اتهموا بإعادة نشر فيديو المجزرة عبر فيسبوك“، مبينة أن ”إعادة نشر الفيديو يخالف قرار الحظر الصادر في الـ 23 من مارس/آذار الماضي من قبل هيئة الرقابة في البلاد، على نشر صور ومقاطع مصورة عن المجزرة“.

وقد تصل عقوبة مخالفة هذا القرار السجن 14 عامًا، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أنه في الـ 15 من مارس/ آذار، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليًّا، وإصابة 50 آخرين.

وكان منفذ الهجوم، برينتون تارنت، صور جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقًا.