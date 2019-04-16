الاتحاد الأوروبي يأمل بتشكيل حكومة مدنية في السودان‎ ”رغم المخاطر“

قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إقالة الرئيس عمر البشير عن ”تشكيل حكومة مدنية“.

وأضافت خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو:“كما هي الحال في جميع التحولات، هناك فرص، ولكن هناك أيضًا مخاطر“.

وتابعت:“هذا التغيير في السلطة يندرج ضمن الاضطرابات في أفريقيا، فرياح التغيير بدأت تهب“، مشيرة إلى ”التقارب بين إثيوبيا وإريتريا“.

وهدد الاتحاد الأفريقي، يوم الاثنين، بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخلَ الجيش الذي يحكم البلاد منذ إقالة البشير، عن السلطة، لصالح ”سلطة سياسية مدنية“ في غضون 15 يومًا.