مسؤول إيراني يتهم السعودية بإثارة ”الجراد الصحراوي“ على بلاده

اتهم مسؤول إيراني السعودية، بتحريك أعداد غفيرة من حشرة الجراد الصحراوي باتجاه بلاده بعد هجوم ملايين من هذه الحشرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مدير إدارة مكافحة الآفات في منظمة الحفاظ على النباتات في إيران، سعيد معين، الثلاثاء، قوله: ”إن السعودية أنفقت على مكافحة الجراد الصحراوي ودون أن تكافحه بجدية، وسمحت لهذه الحشرات أن تأتي إلى إيران“، وفقًا لتعبيره.

وأكد معين أن إيران تعمل على مواجهة هجوم الجراد على الأراضي الزراعية بشكل مستمر، منوهًا إلى أن الحكومة لم توفر الموازنة الكافية لمكافحة الجراد. بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة ”كيهان لندن“.

وأعرب المسؤول الإيراني عن قلقه من عجز الحكومة توفير موازنة مكافحة الجراد ومن ثم تعرض مساحات الأراضي الزراعية للتلف، لافتًا إلى ”أن الحكومة قلصت الموازنة المخصصة لمكافحة الجراد من 12 مليار إلى 10 مليار تومان في ظل عجز تأمين المبلغ المطلوب لهذه المهمة“.

وأضاف تقرير الصحيفة أن المناطق الجنوبية لإيران تتعرض لهجوم أعداد غفيرة من الجراد الصحراوي تُقدر بأكثر من 50 مليون حشرة، حيث شهدت من 150 إلى 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية هجومًا من هذه الحشرات.