روسيا تعلن اعترافها بالسلطات الجديدة في السودان‎

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الثلاثاء، اعتراف بلاده بالسلطات الجديدة في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.‎

ونقلت الوكالة عن بوغدانوف، أن ”موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير“.

جاء ذلك، بعد أن بدأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مساء الإثنين، ممارسة مهامه بمنصبه الجديد في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في الـ 19 من ديسمبر/ كانون الأول 2018، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.