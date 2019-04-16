بعد حريق كاتدرائية نوتردام.. ماكرون يعلق حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي، بعد حريق كاتدرائية نوتردام.

جاء ذلك على لسان ناتالي لوازو، السياسية الفرنسية المسؤولة عن إدارة حملة ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وكتبت لوازو على ”تويتر“: ”نشعر جميعًا بحزن عميق الآن. نتفهم أن قائمة رينيسانس جزء من الوحدة الوطنية في مثل هذا الوقت. لذلك نعلق الحملة حتى إشعار آخر“.

ويخوض حزب ”الجمهورية إلى الأمام“ بزعامة إيمانويل ماكرون، انتخابات البرلمان الأوروبي بقائمة تحمل اسم ”رينيسانس“.

وأعلن جهاز الإطفاء في باريس، صباح الثلاثاء، عن إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام ”بالكامل“ بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وقال المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي: ”تم إخماد الحريق بشكل كامل، نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع“.