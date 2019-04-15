ماكرون يطلق حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام، بدءا من الثلاثاء.

وأعلن ماكرون أنّ ”الأسوأ تم تجنّبه“ في الحريق الضخم الذي اندلع مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام(السيدة العذراء) بوسط باريس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، مساء الإثنين، لدى تفقّده كاتدرائية نوتردام ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال ماكرون في تصريحاته إنّ ”الأسوأ تمّ تجنّبه حتى وإن كنّا لم ننتصر في المعركة بعد“، مؤكّداً أنّ ”الساعات المقبلة ستكون صعبة“.

وتعهد الرئيس الفرنسي بإعادة بناء الكاتدرائية، معلنًا عزمه السعي للحصول على مساعدة دولية في هذا الشأن.

وأضاف قائلا ”نطلق اعتبارًا من الغد(الثلاثاء) حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء الكاتدرائية“.

وأشار الرئيس الفرنسى، إلى أن حريق الكاتدرائية ”مأساة مروعة“، موضحاً أنه ”بفضل الجهود لم تنهار الواجهة الأساسية للكاتدرائية“.