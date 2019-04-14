أوكرانيا.. الممثل الكوميدي المرشح للرئاسة يغيب عن مناظرة خصمه بوروشينكو‎ (فيديو)

غاب الممثل الكوميدي المتفوق في الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، عن المناظرة التي نظمها خصمه الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، اليوم الأحد بالملعب الاولمبي في العاصمة كيييف.

وكان زيلينسكي، الذي تفوق على الرئيس المنتهية ولايته بحصد 30% من الأصوات، قد دعا بوروشينكو لمناظرة بينهما على الملأ، فوافق هذا الأخير.

كما عبر الممثل الذي اشتهر بأدائه دور الرئيس في برنامج كوميدي عن تفضيله عقد المناظرة يوم الجمعة 19/نيسان أبريل، أي قبل يومين من الجولة الثانية والأخيرة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

إلا أن خصمه بوروشينكو تجاهل رغبته، وسارع لحشد أنصاره بالملعب الأولمبي اليوم، فلم يحضر زيلينسكي، الأمر الذي لم يفوته الرئيس السابق، فانتظره 45 دقيقة ثم أجرى مؤتمرًا صحفيًا بالمكان.

واختار المصوتون الأوكرانيون الممثل رغم عدم توفره على خبرة سياسية لسوء الوضع الاقتصادي بالبلاد وانتشار الفساد، حسب الصحافة المحلية، وسخطهم على بوروشينكو، الذي جعل أبرز وعوده في هذه الحملة، إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا أعيد انتخابه.