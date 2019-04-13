إيران تقيل مسؤول الملف السوري بوزارة الخارجية‎

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في يونيو 2016، أصدر وزير الخارجية محمد جواد ظريف قرارًا بتعيين بهرام قاسمي ناطقًا باسم الخارجية خلفًا لحسين جابري أنصاري، الذي تسلم منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية.