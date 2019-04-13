إيران تقيل مسؤول الملف السوري بوزارة الخارجية‎

أقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كبير مساعديه في الشؤون السياسية ”حسين جابري أنصاري“، الذي يتولى إدارة ملف الأزمة السورية.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية: إن ”ظريف عيّن علي أصغر خاجي بمنصب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية“، مضيفة أنه ”جرى إسناد منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والإيرانيين بالخارج إلى حسين جابري أنصاري“.
وعلي أصغر خاجي هو دبلوماسي رفيع المستوى بوزارة الخارجية، وقد عمل سابقًا في مناصب مثل نائب الأمين العام للشؤون الأوروبية وكذلك شؤون الخليج بوزارة الخارجية، وسفير لدى المملكة العربية السعودية وبلجيكا والصين.
وفي يونيو 2016، أصدر وزير الخارجية محمد جواد ظريف قرارًا بتعيين بهرام قاسمي ناطقًا باسم الخارجية خلفًا لحسين جابري أنصاري، الذي تسلم منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، ليتم بعدها حذف المنصب الأخير من وزارة الخارجية ودمجه بمنصب واحد يسمى بالشؤون السياسية.