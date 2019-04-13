الأرصاد الإيرانية تحذر من سيول شديدة تضرب عدة محافظات خلال ساعات

حذر مدير إدارة التحذيرات بمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، أحد وظيفة، اليوم السبت، من موجة غير مسبوقة من السيول والأمطار ستشهدها عدة محافظات في خضم كارثة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقال وظيفة في تصريحات لوكالة أنباء ”فارس“ المحلية: ”إنه من المتوقع أن تشهد محافظات هرمزغان، سيستان وبلوشستان وخراسان الرضوية والشمالية والجنوبية أمطارًا شديدة الليلة وغدًا“.

وأضاف أن الأمطار والسيول تتواصل اليوم في محافظات بوشهر وفارس (جنوب)، وسوف تنجرف إلى مضيق هرمز وستشتد في المنطقة الغربية، لافتًا إلى أن المناطق المذكورة ستواجه مشكلات في تصريف المياه كونها لا تضم أنهارًا كبيرة كنهر كارون وكرخة؛ الواقعين في خوزستان جنوبي البلاد.

وتابع أن محافظات خراسان بأقسامها الثلاثة (شمال شرقي البلاد) ستشهد أمطارًا غزيرة ابتداءً من الليلة وحتى الغد، مضيفًا: ”سوف نشهد أمطارًا غير مسبوقة في محافظات خراسان، واحتمال تقلب نسبة مياه الأنهار والمعابر في هذه المحافظات مرتفع للغاية“.

وتشهد عدة محافظات إيرانية شمال وجنوب البلاد موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات، حيث أدت إلى مصرع العشرات من المواطنين، وتشريد الآلاف من منازلهم، فضلًا عن الخسائر المادية وانهيار عدد من السدود، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لهيئة الأرصاد من تصاعد وتيرة السيول خلال الأيام المقبلة.