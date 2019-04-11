أنباء عن تدهور الحالة الصحية مجددًا لرئيس الغابون

ذكرت وسائل إعلام محلية بالغابون، الأربعاء، أن الحالة الصحية لرئيس البلاد، علي بونغو، ساءت مجددًا وبشكل خطير، ما اضطر لنقله إلى لندن للعلاج.

جاء ذلك

حسب صحيفة ”غابون ريفيو“ المحلية واسعة الانتشار، التي أشارت إلى أن حالة الرئيس ساءت بعد فترة علاج دامت 4 أشهر، عقب تعرضه لشلل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ”الرئيس لم يشف بشكل كامل من حالة الشلل التي ألمت به رغم مرور 5 أشهر على إصابته في 24 أكتوبر الماضي“.

وحتى الساعة 00:45 فجر الخميس بتوقيت غرينتش، لم يصدر عن الرئاسة في الغابون أي تعليق على هذه المزاعم.

وبونغو الذي يتولى الرئاسة منذ أكتوبر 2009، كان قد تعرض لوعكة صحية أثناء زيارة كان يجريها للمملكة العربية السعودية في 24 أكتوبر الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.

وأظهر التشخيص إصابة الرئيس بالشلل، فبدأ رحلة العلاج بالعاصمة السعودية الرياض، لينتقل عقب ذلك، وتحديدًا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى المغرب لاستكمال العلاج بناء على دعوة من الملك محمد السادس.

لكنه اضطر للعودة ثانية إلى موطنه في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي ليتواجد في حفل أداء اليمين الدستوري لأعضاء الحكومة الجديدة التي عينها بعد الانتخابات العامة الأخيرة.

وفي 17 يناير عاد ثانية إلى المغرب لاستئناف العلاج، لا سيما أن الصور التي سربت للصحافة أثناء حضوره حفل أداء اليمين لأعضاء الحكومة، أظهرت جلوسه على كرسي متحرك، وأنه غير قادر على استخدام يده اليمنى.

وبعد أسبوع من عودته للغابون في فبراير/ شباط الماضي، عاد بونغو للرباط مرة ثانية، ثم عادة بصفة نهائية لموطنه في 23 مارس/ آذار الماضي.