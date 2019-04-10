بومبيو: ترامب سيواصل زيادة الضغوط على إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران.

وقال بومبيو للجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء: ”أستطيع أن أطمئن بقية العالم بأن الرئيس ترامب سيواصل الضغط على إيران حتى يتغير سلوكها“.

وحث السناتور تيد كروز وبعض الأعضاء الجمهوريين الآخرين في لجنة العلاقات الخارجية، بومبيو، على عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالنفط الإيراني عندما تنتهي المهلة الشهر المقبل، وقالوا إن ”صادرات إيران تدر مليارات الدولارات على الحكومة“.

وردًا على ذلك قال بومبيو إنه ”ليس لديه أي تصريحات بشأن إعفاءات لبعض الدول التي تستورد الخام الإيراني أو للبرنامج النووي المدني الإيراني“.

واتخذ ترامب نهجًا متشددًا تجاه إيران بانسحابه من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015، كما أعاد فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وعندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، منح 8 دول إعفاء لمدة 6 أشهر بما يسمح لها بشراء بعض النفط الإيراني حتى مطلع أيار/ مايو المقبل.

وكان ترامب قال يوم الاثنين، إنه سيعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة نددت بها إيران.

وقال بومبيو إنه يتوقع تأثيرًا كبيرًا لهذا القرار، وفقًا لـ“رويترز“.

وأكد أن ”إيران على صلة بتنظيم القاعدة، وهذا الأمر لا شك فيه“.

وقال: ”مسألة صلة إيران بالقاعدة حقيقية، كانوا مضيفين للقاعدة، وسمحوا للقاعدة بعبور بلادهم“.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي تصريح السناتور راند بول بأن قرار دونالد ترامب يوم الاثنين تصنيف الحرس الثوري مجموعة إرهابية كان يهدف إلى توفير أساس قانوني للحرب.

وقال راند بول لوزير الخارجية: ”أخبرك أنه لا يوجد لديك مثل هذا الترخيص لمهاجمة إيران“، مضيفًا ”من دواعي القلق بالنسبة لي أن الحكومة لا تستطيع أن تقول صراحة إن الكونغرس ليس لديه سلطة لمحاربة إيران“.