قائد الحرس الثوري يستبعد قيام أمريكا بعمل عسكري ضد إيران

اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء، أن ”لحم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا“، مستبعدًا قيام القوات الأمريكية بعمل عسكري ضد النظام الإيراني.

وجاءت تصريحات جعفري عقب اجتماعه مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبحضور عدد من كبار قادة الحرس الثوري، بينهم الجنرال قاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية عن جعفري قوله: ”إن لحم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا“، مضيفًا: ”وهم أنفسهم (الأمريكان) يعرفون أنهم لا يجرؤون على القيام بعمل عسكري ضد إيران“.

ووصف قائد الحرس الثوري الذي صنفته الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، على لائحة الإرهاب، بأن ”أعداء الثورة الإسلامية هم من بين الأكثر غباءً“، مبينًا أن ”قرار واشنطن سخيف للغاية“.

وتابع: ”الأمريكان يدركون أن جميع تحركاتهم في المنطقة، ولا سيما قواتهم العسكرية، تقع تحت أنظار قواتنا، لذلك يدركون أنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري ضد إيران ولا يجرؤون على القيام بذلك“.

من جانبه، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف: ”إن الاجتماع بكبار قادة الحرس الثوري كان مشرفًا“، مضيفًا أن ”القوات المسلحة الإيرانية ضحت بنفسها أمام نظام صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) وتنظيم داعش، ودافعت عن الشعب والمنطقة وكل العالم ولن ننسى هذه التضحيات أبدًا“.