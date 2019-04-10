بريطانيا ترفض طعنًا تركيًا في قرار منع تسليم رجل الأعمال أكين إبيك

رفضت محكمة في لندن، أمس الثلاثاء، طلبًا من تركيا للطعن بقرار منع ترحيل رجل الأعمال التركي أكين إبيك لمواجهة اتهامات بتمويل الإرهاب والاحتيال وتهم أخرى.

ولإبيك ثروة تقدر بمليارات الدولارات في تركيا من عمله في مجال تعدين الذهب، لكنه غادر البلاد عام 2015 بعد تدهور العلاقات بين الحكومة وأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

واتهمت أنقرة غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بتدبير محاولة انقلاب عام 2016 وشنت حملة واسعة النطاق ضد أتباعه، فيما ينفي غولن أي مشاركة في محاولة الانقلاب.

واعتقلت بريطانيا إبيك ورجلين آخرين هما علي جليك وطالب بيوك العام الماضي بعد طلبات من تركيا بتسليمهم، وقالت أنقرة إنهم أعضاء كبار في منظمة غولن (فيتو).

وقال قاضٍ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن لديه تحفظات جدية بشأن الوضع الحالي لسيادة القانون في تركيا، بينما أقر بأن المتهمين سيلقون محاكمة عادلة هناك.

لكنه رفض طلب تسليمهم قائلًا إنهم مهددون بسوء المعاملة عند عودتهم.

وأيدت القاضية إليزابيث لاينغ ذلك الحكم أمس الثلاثاء، وقالت ”أرفض هذا الطلب الجديد بالسماح بالطعن“ على الحكم السابق.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التركية.