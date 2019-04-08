مصادر: ”فينابلر“ الإماراتية تطلق طرحًا أوليًا في لندن

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة ”فينابلر“ المتخصصة في الصرافة وحلول الدفع، ومقرها دولة الإمارات، بصدد إطلاق عملية طرحها العام الأولي في لندن غدًا الثلاثاء، في صفقة ربما تجمع منها نحو 500 مليون دولار.

وتأتي تلك الخطة بعدما اجتذب الطرح العام الأولي لمنافستها ”نتورك إنترناشيونال“ طلبًا قويًا من المستثمرين في صفقة محتملة قد تقيم الشركة بواقع 3 مليارات دولار.

وقالت المصادر إن فينابلر، وهي شركة قابضة لشركات من بينها الإمارات العربية المتحدة للصرافة و“ترافيليكس“ القابضة و“إكسبريس موني“، تخطط لبيع ما بين 25 و30% من أسهمها، وهو ما قد يدر لها حوالي 500 مليون دولار.

وأضافت أنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا.