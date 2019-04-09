رغم الضغوط الأمريكية.. إيران تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية

قالت إيران الثلاثاء إنها ستمضي قدمًا في خطط إطلاق ثلاثة أقمار صناعية هذا العام رغم تحرك أمريكي لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية الذي تقول واشنطن إنه يتطور بفضل التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صنف الحرس الثوري أمس الاثنين منظمة إرهابية في خطوة تهدف جزئيًا إلى الحد من تطوير الجمهورية الإسلامية للصواريخ الباليستية.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية البعيدة المدى المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء قد تستخدم أيضًا في إطلاق رؤوس حربية.

وأبلغ وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي رويترز، في جنيف الثلاثاء، أن طهران متمسكة بخططها لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية، ونفى الاتهام الأمريكي بأن مثل هذه الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.

وقال آذري جهرمي، خلال مقابلة على هامش مؤتمر في جنيف ”الصواريخ التي يجري تطويرها حاليًا في إيران لحمل أقمار صناعية ليست ستارًا لنوع آخر من نشاط الصواريخ“.

وأضاف ”لأنه إذا كانت إيران تريد أن يكون لها نشاط صاروخي فإن هذا أمر تقوم به في العلن. هذا ليس بالشيء الخفي. إنه جزء من حقنا في الدفاع“.

وقال آذري جهرمي إن برنامج الأقمار الإيراني مصمم للأغراض السلمية مثل المساعدة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة.

وتتعرض الجمهورية الإسلامية لفيضانات مدمرة منذ منتصف مارس آذار أودت بحياة 70 شخصًا على الأقل وغمرت 1900 منطقة سكنية.