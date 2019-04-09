قائد الحرس الثوري الإيراني: قرار واشنطن ”مضحك“

اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري، قرار واشنطن بوضع الحرس على لائحة الإرهاب بأنه ”قرار مضحك“، متعهدًا بتطوير ورفع مستوى قوة الأنظمة الدفاعية والهجومية الإيرانية.

وقال اللواء جعفري، الثلاثاء، خلال اجتماعه بعدد من قادة الحرس الثوري، في معرض رده على القرار الأمريكي ”هذا العمل الذي قام به الأمريكيون مضحك للغاية، لأن الحرس الثوري في قلوب الناس ومصداقيتنا ليست من الأمريكيين، ولكن من الشعب الإيراني العزيز والأمين“.

وأضاف ”إننا سنرفع من قوة أنظمتنا الدفاعية والهجومية العام الجاري بشكل أكثر قوة من السابق“، مبينًا أن ”الحرس الثوري سيثبت للعالم أن الحظر والقرارات الأمريكية لا قيمة لها وفي الواقع إنها خطوة للتقليل من شان القرارات الأمريكية أكثر“.

ورأى القائد العام للحرس الثوري أن قرار ترامب سيزيد مكانة الحرس الثوري لدى الشعب المستضعفة بالعالم، مشيرًا إلى أن ”الجيش والحرس الثوري وسائر القوات المسلحة الايرانية تضع يدها في يد بعض للدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وأمن واستقرار الشعب حتى آخر قطرة من دمائهم“.

ويمارس الحرس الثوري نفوذً هائلًا في السياسة والاقتصاد وكذلك في سياسات إيران العسكرية الداخلية والخارجية.

واستخدم النظام الإيراني ”الحرس الثوري“ دوليًا لإنشاء وتدريب وتسليح فصائل ومليشيات مسلحة تخدم الأجندة الإيرانية في بلدان أخرى، لتنفيذ الاغتيالات في دول أجنبية.