طلب أمريكي أوروبي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول السودان

المصدر: ا ف ب

طلبت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية، اليوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان، عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وقال الدبلوماسيون إنهم يتوقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة، الجمعة، لبحث الوضع في السودان، تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وبولندا.

وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“نود أن نرى تحركًا سريعًا في السودان نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب“.

وأضاف الوزير البريطاني:“الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة“.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

وجاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف، أيضًا حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وحظر التجوال لشهر اعتبارًا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط بن عوف، ردًا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.