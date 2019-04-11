”تجمع المهنيين السودانيين“ يدعو الجيش للتصدي لـ“محاولة سرقة الثورة“

وجّه تجمع المهنيين في السودان، اليوم الخميس، نداء إلى ضباط الجيش دعاهم فيه إلى التصدي لما وصفه بـ“محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام“.

جاء ذلك في بيان للتجمع الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وقال التجمع بحسب البيان: ”نوجه نداء لجميع ضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني الشرفاء الذين انحازوا إلى الشعب ودافعوا عن المعتصمين، إلى الوقوف مع الشعب ضد محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام لإعادة إنتاج ذات حواضن الفساد والقهر والظلم“.

وأكد البيان ثقة الشعب في ”وقوف ضباط الجيش صفًا واحدًا من أجل الوطن، ومن أجل أن يعود الجيش المختطف إلى وضعه الطبيعي والرائد“.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ”بن عوف“ عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي، وأعلن فيه ”بن عوف“ أيضًا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارًا من مساء الخميس.

وردًا على تلك الخطوة، أعلن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية، في وقت سابق اليوم، رفضهم بيان الجيش ”جملة وتفصيلًا“، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط ”بن عوف“ ردًا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.