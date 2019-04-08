أول تعليق لخامنئي على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية‎

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، موقفه من قرار الولايات المتحدة، الاثنين، بوضع قوات الحرس الثوري الايراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقال خامنئي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“ ونشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية ”أحد الأقسام المهمة في سجل حرس الثورة الإسلامي، الحياة الثورية والبقاء والاستمرار الثوري“.

وتخضع قوات الحرس الثوري لإشراف مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، وهي قوة عسكرية لها ميزانية من الحكومة الإيرانية وأخرى من خامنئي.

وكان الرئيس دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق الاثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات الإرهابية، مضيفًا أن ”الحرس الثوري الإيراني يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة“.

وأضاف ترامب أن ”الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران لدعمها الأنشطة الإرهابية“.