تركيا تتراجع عن طرد صحافي ألماني وتجدد أوراق عمله

جددت تركيا، اليوم الإثنين، أخيرًا، أوراق اعتماد مراسل صحيفة ”تاغشبيغل“ الألمانية توماس شيبرت، الذي أجبر على مغادرة البلاد قبل شهر.

وعبر شيبرت عن ”السعادة إثر تبديد سوء الفهم“، بعدما عاد نهاية الأسبوع إلى إسطنبول حيث يعمل ويعيش منذ عام 1997.

وكان مراسل الصحيفة الألمانية أجبر على مغادرة تركيا في 10 آذار/مارس؛ بعد رفض السلطات طلب تجديد بطاقته الصحافية، وكذلك مدير ستوديو قناة ”زد دي إف“ الألمانية في إسطنبول يورغ براس، الذي تم تجديد بطاقته بعد يومين على رفض الطلب.

وأثار رفض طلبات التجديد توترًا بين أنقرة وبرلين.

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في آذار/مارس، أنه من ”غير المقبول“ ألّا يتمكن صحافيون ألمان من ”العمل بحرية“ في تركيا.

وفي العام 2017، أثار اعتقال الصحافي في صحيفة ”دي فيلت“ الألمانية دنيز يوجيل، ومواطنين ألمان آخرين، أزمة دبلوماسية خطرة بين تركيا وألمانيا. وسجن يوجيل مدة عام قبل أن يتمكن من العودة إلى ألمانيا، في شباط/فبراير 2018؛ ما أدى إلى تهدئة بشكل نسبي في العلاقات بين البلدين.