الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران

مدد المجلس الأوروبي العقوبات التي فرضها على إيران، لمدة عام إضافية، إذ ستستمر حتى الـ 13 من نيسان/ أبريل 2020.

وأشار البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، إلى أن قرار تمديد العقوبات يأتي بسبب ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان“.

وتشمل العقوبات الأوروبية، تجميد أموال شركة وحظر تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد لـ82 شخصًا، وحظر تصدير معدات وتكنولوجيا لإيران قد تستخدم في القمع والتنصت.

يشار إلى أن العقوبات الأوروبية على إيران بسبب ”انتهاكات حقوق الإنسان“ بدأت عام 2011 وتجدد كل عام.

أما العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران بسبب برنامجها النووي، فقد ألغيت بالكامل.