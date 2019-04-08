أحوازي يغضب مسؤولًا إيرانيًّا: دعمتم الأسد وتركتمونا نغرق بالفيضانات (فيديو)

وجَّه أحدُ سكان محافظة خوزستان العربية جنوبي إيران، سؤالًا محرجًا لحاكمها غلام رضا شريعتي، أثناء زيارة تفقدية للأخير إلى مناطق تضررت بالفيضانات.

وسأل المواطن الأحوازي شريعتي، عن ”أسباب مسارعة النظام الإيراني إلى دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما لم يقدم أي شيء لهم“، في إشارة إلى تجاهل السلطات للأوضاع المريرة التي تعيشها المدن التي شهدت فيضانات مفاجئة وشديدة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة ”صوت الشعب“ الداعمة للاحتجاجات في إيران، يوم الاثنين، المواطن الأحوازي وهو يوجه النقد للمسؤولين في بلده من بينهم حاكم محافظة خوزستان غلام رضا شريعتي.

شعار "سوریه رو رها کن،فکری به حال ما کن"؛خواسته ای بی معناست که مردم از مقامات ج.ا دارند.. شریعتمداری استاندار خوزستان در پاسخ به یک سیل زده می گوید؛

«حرف بی‌ربط نزن؛ آدم مخالف نظامِ بی‌تربیت برو گمشو، تا ندادم…»!!#سیل_خوزستان #سیل_اهواز #بی_تفاوت_نباشیم pic.twitter.com/CREyF2ufha — @Behzad (@behzad_bhar) April 8, 2019

ورد شريعتي على المواطن الذي يبدو من لهجته أنه من القومية العربية: ”لا تتحدث بكلام ليس له داع، الناس المخالفون للنظام بلا تربية، انصرف عني“.

ووصلت الفيضانات الليلة الماضية إلى مدينة الأحواز عاصمة خوزستان، دون أن تقوم السلطات بإجراءات للحد منها.

فيما قالت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية، إن السلطات أخلت سكان 182 قرية في مناطق تحاصرها الفيضانات في الأحواز.