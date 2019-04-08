أردوغان سيبحث مع بوتين عملية عسكرية مشتركة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الاثنين، وفق ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.

وكان أردوغان تعهد بسحق المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة شرقي نهر الفرات في سوريا، وقال العام الماضي إن الاستعدادات اكتملت لشن عملية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية عدوًا لها، وتدخلت لطرد مقاتليها من أراضٍ واقعة غربي نهر الفرات في عمليات عسكرية على مدى العامين الماضيين.

ونُقل عن أردوغان قوله: ”استعداداتنا على الحدود اكتملت، كل شيء جاهز للعملية. يمكن أن نبدأها في أي لحظة. سأناقش هذه المسألة ضمن أمور أخرى بشكل مباشر (مع بوتين) خلال زيارتي لروسيا“.