أردوغان: سنسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا ولن نتراجع عن صفقة ”إس 400“

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه ليس بوسع تركيا أن تقبل تسليم السيطرة على منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا إلى أي جهة أخرى.

وأضاف أردوغان، في مقابلة تلفزيونية، أنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة استعادة الأسلحة التي قدمتها لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا فعليها تسليمها لتركيا.

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل ترتيبات مع الولايات المتحدة تجري لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، لم تتضح بعد هويتها، رغم الإعلان عنها بعد اتصال بين أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالاعتراض الأمريكي على إبرام أنقرة صفقة شراء منظومة ”إس 400 “ الروسية المضادة للطيران، أكد أردوغان أن بلاده لن تتراجع مطلقًا عن الصفقة، مضيفًا أن أنقرة ربما تدرس لاحقًا حيازة منظومة صواريخ ”إس-500“.

وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق من أن الحصول على المنظومة قد يهدد صفقات الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأعلنت، أمس، أنها تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا.

وشدد أردوغان على أنه يجب ألا تسعى الولايات المتحدة لتأديب تركيا من خلال إجراءات تجارية، مضيفًا أن بلاده لديها إجراءاتها التي أعدتها.