قناة عبرية: ”الشاباك“ حذر وزيرة العدل الإسرائيلية من اختراق هاتفها

أرسل جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“ تحذيرًا لوزيرة العدل أيليت شاكيد، الرئيسة المشتركة لحزب ”اليمين الجديد“، من أن هاتفها قد يكون عرضة للاختراق، حسب ما ذكرت قناة ”مكان“ العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت القناة في وقت متأخر من أمس الأحد، بأن هذا التحذير تزامن مع الكشف عن تعرض هاتف غدعون ساغر أحد قادة حزب ”الليكود“، للاختراق قبل الانتخابات الداخلية في الحزب.

وأضافت ”مكان“ أن ساعر اكتشف الاختراق قبل شهرين من موعد الانتخابات، ولم يكن حينها مرشحًا في حزب الليكود.

ويأتي ذلك على وقع فضائح أمنية تم الكشف عنها أخيرًا أبرزت قيام المخابرات الإيرانية باختراق العديد من هواتف المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة الأخيرة.

وكانت القناة العبرية ذكرت قبل أسبوعين أن مسؤولين في جهاز ”الشاباك“، التقيا برئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس، وأخبراه أن أجهزة المخابرات الإيرانية اخترقت هاتفًا خلويًّا كان بحوزته.

وقالت القناة: ”تمكنت المخابرات الإيرانية من الوصول إلى جميع محتويات هاتف غانتس الشخصي، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة إلى جانب المراسلات التي تتعلق بطبيعة دوره السياسي“، مؤكدة بذلك أن ”جميع هذه المعلومات أصبحت الآن في أيدي المخابرات الإيرانية“.

وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن هاتف سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهاتف نجلها يائير، تعرضا للاختراق من طرف إيران -أيضًا- من أجل التجسس على مكالمات بنيامين نتنياهو.