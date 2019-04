الحكومة النيوزيلندية تتلقى نتيجة التحقيق في ”مجزرة المسجدين“ نهاية العام

View this post on Instagram

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، #جاسيندا_أرديرن، يوم الاثنين، أن لجنة التحقيق الملكية في #مجزرة_المسجدين بمدينة "#كرايستشيرش" سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وقالت أرديرن في بيان، إن "التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية"، إضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب "غير ملائم" للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب. كما أوضحت للصحفيين في البرلمان أن "اللجنة الملكية تلعب دورًا حساسًا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم، ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقًا".