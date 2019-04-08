الحكومة النيوزيلندية تتلقى نتيجة التحقيق في ”مجزرة المسجدين“ نهاية العام

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، يوم الاثنين، أن لجنة التحقيق الملكية في مجزرة المسجدين بمدينة ”كرايست تشيرش“ سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت أرديرن في بيان، إن ”التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية“، إضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب ”غير ملائم“ للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

كما أوضحت للصحفيين في البرلمان أن ”اللجنة الملكية تلعب دورًا حساسًا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم، ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقًا“.

ووجه لمنفذ الهجوم 50 اتهامًا بالقتل العمد في المجزرة التي وقعت في الـ15 من آذار/ مارس، وسيمثل المرة المقبلة أمام المحكمة في حزيران/ يونيو.

وأشارت أرديرن إلى أن ”هذا الرجل لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا“، مؤكدة أن ”التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية فرضت تدقيقًا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة“.

وبينت أرديرن أنّ ”التحقيق سيبدأ في نظر الأدلة من الـ 13 من أيار/ مايو، وسيتم تعيين محقق آخر في نيسان/ أبريل“.