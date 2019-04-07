إيران تعتقل زعيم قبيلة من الأهواز لاعتراضه على طريقة الإغاثة

قالت منظمة إيرانية، الأحد، أن السلطات الأمنية في مدينة الأهواز العربية جنوب البلاد، اعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم زعيم قبيلة بسبب احتجاجهم على طريقة الاغاثة التي تقدمها السلطات الحاكمة لمتضرري الفيضانات بالاهواز.

ونقلت منظمة ”هرانا“ عن مصادر حقوقية، إن ”عمليات الاعتقالات جرت أمس السبت في مدينة شوشتر التابعة لمحافظة خوزستان“، مضيفة أن المعتقلين هما ”أحمد الكعبي، ويعقوب الكعبي، من قرية جورية التابعة للشوش“.

وقالت المصادر إن السلطات الأمنية اعتقلت أيضًا الأربعاء الماضي الشيخ ”خلف المرواني“ أحد وجهاء وزعماء قبيلة المرواني في قرية مروانة التابعة لمدينة الأهواز، بسبب احتجاجة على طريقة الاغاثة التي تقدمها السلطات الحاكمة لقريته.

وأضافت المصادر إن ”الشيخ خلف المرواني رفض الانصياع للقوات الأمنية بعد منعهم من فتح الطريق أمام مياه الفيضانات نحو أرضه الزراعية“.

وفي سياق متصل، نفى حاكم محافظة خوزستان ”غلام رضا شريعتي“، مساء اليوم الأحد، حدوث عمليات اعتقال في المحافظة، معتبرًا أن ”الأنباء التي نشرت في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة“.

ونشرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، اليوم، صورًا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني وهو يزور مدينة الأهواز للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمدينة جراء الفيضانات.

ويكافح أبناء القومية العربية في محافظة خوزستان منذ أيام من أجل مواجهة الفيضانات التي ألحقت اضرارًا بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم، من دون أن تقوم السلطات بخطوات سريعة وعاجلة.

وغمرت المياه العديد من القرى بمحافظة خوزستان فيما أضطر بعض الأهالي إلى اللجوء للقطارات التي خصصتها السلطات بالمحافظة لإيواء النازحين من الفيضانات.