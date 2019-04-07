جنوب أفريقيا تخفّض رسميًا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو الأحد أنّ بلادها خفّضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل تنفيذًا لقرار بهذا الشأن اتّخذه قبل 16 شهرًا الحزب الحاكم.

ويومها قرّر حزب ”المؤتمر الوطني الأفريقي“ الحاكم في بريتوريا أن تخفّض الحكومة، بصورة فورية وغير مشروطة، مستوى التمثيل الدبلوماسي في تلّ أبيب من سفارة إلى مكتب ارتباط.

والأحد صرّحت الوزيرة لصحافيين في جوهانسبورغ أنّ هذا القرار جار تنفيذه.

وقالت ”لن نعيّن ممثّلًا في إسرائيل على مستوى سفير“، مضيفةً أنّ ”المكتب سيظلّ على مستوى مكتب ارتباط، وسيعمل هكذا“.

وسبق للحزب الذي أسّسه نيلسون مانديلا أن عبّر مرارًا عن دعمه للقضية الفلسطينية.

وكانت جنوب أفريقيا استدعت سفيرها في إسرائيل في أيار/مايو 2018 احتجاجًا على مقتل 52 فلسطينيًا في صدامات مع القوات الإسرائيلية أثناء احتجاج الفلسطينيين على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.