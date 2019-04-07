ألمانيا توقف تمويل جمعية شيعية مرتبطة بإيران

قررت السلطات الألمانية وقف دعم وتمويل ”الجمعية الإسلامية للجمعيات الشيعية الألمانية (IGS)“ المقربة من النظام الإيراني، بحسب ما ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية.

وأكد موقع ”بيك الإيراني“ المعارض في تقرير له يوم الأحد، وقف تمويل ألمانيا للجمعية، التي قال إنها ”مؤسسة مرتبطة بالنظام الإيراني، تأسست عام 2009 كفرع للمركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)“.

وأضاف الموقع أن ”قرار وقف تمويل هذه الجمعية جاء بعد أن نشرت وسائل إعلام تقارير عن دورها في يوم القدس العالمي في العاصمة برلين العام الماضي“.

ويوم القدس العالمي أو اليوم العالمي للقدس، ويصادف آخر جمعة من شهر رمضان، يتم فيها سنويًا إقامة المظاهرات المناهضة لإسرائيل في إيران، وهو يوم أعلنه مؤسس النظام الإيراني الراحل المتشدد روح الله الخميني.

وأشارت صحيفة ”بيلد“ إلى أن ”الحكومة الألمانية للمركز 317 ألف دولار عام 2017، و426 ألف دولار العام الماضي، وذلك لغرض المساهمة في مكافحة التطرف“.

وبحسب الموقع الإيراني المعارض، فإن رجل الدين الإيراني حميد رضا ترابي رئيس ”أكاديمية العلوم الإسلامية في ألمانيا“ التابعة إلى المركز الإسلامي في هامبورغ، ”هم من وضعوا الخطط استعدادًا للمظاهرة بمناسبة يوم القدس“.