باكستان تتهم الهند بالتخطيط لمهاجمتها

قال وزير خارجية باكستان محمود قريشي، الأحد، إنّ الهند خططت لمهاجمة بلاده مجددًا، خلال الفترة ما بين 16-20 نيسان/ أبريل الحالي.

وذكر قريشي في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة ”ملتان“ (شرق)، أنّ بلاده ”حصلت على معلومات استخباراتية، تفيد بأن الهند كانت تخطط لعملية عسكرية في إقليم كشمير“.

وأضاف، أنّ الهند أرادت إكساب الهجوم ”شرعية“، عبر زيادة الضغط الدبلوماسي على باكستان، حسب قوله.

وأشار قريشي، أن بلاده ”شاركت المعلومات الاستخباراتية مع مجلس الأمن، بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية“.

وفي 14 شباط/ فبراير الماضي، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، بعد هجوم استهدف دورية في ”جامو وكشمير“، الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير؛ ما أسفر عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، نفت باكستان علاقتها به.

وردت الهند على الهجوم بغارات جوية على ما قالت إنّه ”معسكر إرهابي“ في ”آزاد كشمير“، الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، أسقط خلالها الجيش الباكستاني مقاتلتين، وأسر طيارًا، قبل أن يطلق سراحه لاحقًا.