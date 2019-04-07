”أفريكوم“ تعلن إجلاء قوات أمريكية من ليبيا بسبب المعارك قرب طرابلس

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، سحبًا موقتًا لجنود له يتمركزون في ليبيا لم يكشف عن عددهم، وذلك بسبب المعارك العنيفة الدائرة رحاها بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرب العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة الأمريكية لأفريقيا، التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقرًا لها في بيان ”بسبب عودة الاضطرابات في ليبيا، تم القيام بنقل مؤقت لكتيبة من القوات الأمريكية إلى خارج البلاد، بسبب الوضع الأمني على الأرض“.

ولم يوضح البيان عدد الجنود الأمريكيين المعنيين بهذا الانسحاب. واكتفى بالتذكير، أن القوة الأمريكية في ليبيا تقدم ”دعمًا عسكريًا للبعثات الدبلوماسية، وأنشطة مكافحة الإرهاب، وترسيخ الشراكات والأمن في كل المنطقة“.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، الجنرال توماس فالدهاوسر في البيان ”ستواصل القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا متابعة تطور الوضع على الأرض، وستدرس إمكانية عودة الوجود العسكري الأمريكي عندما يصبح الوضع مناسبًا من جديد“، مشددًا على ”أن الواقع الأمني على الأرض يزداد تعقيدًا، وهو مفتوح على كل الاحتمالات“.