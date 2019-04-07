إجلاء موظفين أجانب من ليبيا عبر ساحل ”جنزور“

شهدت قرية ”البلم سيتي“، والمعروفة بقرية النخيل بمنطقة ”جنزور“، غرب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد عملية إجلاء موظفين أجانب بواسطة سفينة، بحسب شهود عيان.

وتعتبر قرية النخيل، المقر الرئيس لأغلب المنظمات الدولية ومن بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي يرأسها غسان سلامة، كما تعتبر مقرًا لبعض السفراء الأجانب.

وفي السياق ذاته نقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) أنه ‏تم نقل مجموعة من القوات الأمريكية المساندة لقوات الأفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا) الموجودين في ‎ليبيا مؤقتًا استجابة للظروف الأمنية على الأرض، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن أي جهة رسمية أو أممية أي تعقيب حول ذلك، حتى الساعة (9:00 تغ).