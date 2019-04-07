ظريف: تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية يعني جر ”أمريكا إلى مستنقع“‎

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إنّ المسؤولين الأمريكيين الراغبين في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية يريدون ”جر أمريكا إلى مستنقع“ بالنيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف ظريف عبر حسابه على ”تويتر“، أنّ ”أنصار نتنياهو الذين يسعون منذ وقت طويل إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يفهمون تمامًا عواقب ذلك على القوات الأمريكية في المنطقة.. هم في الحقيقة يسعون إلى جر أمريكا إلى مستنقع بالنيابة عنه“.

بدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الأحد، إن ”الجيش الأمريكي لن ينعم بالهدوء في غرب آسيا بعد الآن“، إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”فارس“.

ونسبت الوكالة إلى جعفري قوله: ”بهذه الحماقة لن ينعم الجيش وقوات الأمن الأمريكية بعد الآن بالهدوء السائد اليوم في منطقة غرب آسيا“.