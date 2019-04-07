البرلمان الإيراني يعد مشروعين للتصدي للولايات المتحدة

أعلن حشمت الله فلاحت بيشة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، عن إعداد مشروع قانون ثنائي في البرلمان الإيراني ”للتصدي“ للولايات المتحدة إذا تم إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية“.

وقال فلاحت بيشة، إن البرلمان الإيراني يعتزم ”إدراج الولايات المتحدة في قائمة الجماعات الإرهابية بمجرد حدوث ذلك“، مدعيًا أن ”الحرس الثوري كان له أكبر دور في مكافحة الإرهاب“.

واعتبر فلاحت بيشة أن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية ”يخدم الإرهابيين عمليًّا“.

وكانت وكالة ”رويترز“ ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة سوف تدرج فيلق الحرس الثوري الإيراني ”في أقرب وقت“ على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي سياق متصل، صعد عضو بالبرلمان الإيراني عن التيار المتشدد بدخول بلاده بمواجهة مع القوات الأمريكية في المنطقة، في حال قررت واشنطن إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقال النائب ”علي رضا سليمي“ في جلسة للبرلمان الإيراني ”إذا أراد الأمريكيون الإعلان عن أن الحرس الثوري مجموعة إرهابية، فسنستهدف بالتأكيد جميع قواتهم في المنطقة وغيرها“.

وأوضح سليمي ”إذا ارتكب الأمريكيون مثل هذا الخطأ، فلن نكون عاطلين عن العمل“، مشيرًا إلى أن جميع الشعب الإيراني يدعم قوات الحرس الثوري.