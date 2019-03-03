البرلمان الإيراني يمنع أعضاءه من الترشح لولاية رابعة‎

صوت مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، اليوم الأحد، بالأغلبية خلال جلسته على مشروع قانون يحدد فترة عضوية البرلماني، ويمنعه من الترشح لولاية رابعة.

وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، إن ”أغلبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي أقروا تعديلات على قانون الانتخابات الخاصة بالبرلمان، إذ يمنع النائب في ثلاث دورات تشريعية متتالية من الترشح في الدورة الرابعة، وتجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية“.

وأضافت الوكالة، أنه بعدما يصبح هذا القانون نافذًا بموافقة مجلس صيانة الدستور، فإن هناك 34 عضوًا بالبرلمان الحالي سيمنعون من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، من بينهم رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أن الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية ستجرى في الـ 21 من شباط/ فبراير 2020، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الوزارة ”سلمان ساماني“.