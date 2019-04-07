اتفاق إيراني عراقي لتعزيز الدفاع الجوي المشترك

اتفق رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية إن ”رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بحث مع نظيره العراقي الفريق أول عثمان الغانمي العديد من القضايا المشتركة، ومن بينها الحدود وتعزيز الأمن“.

وأشارت الوكالة إلى أن اللواء باقري أكد على التعاون المشترك بين البلدين عند مصب شط العرب لضمان أمن الخليج العربي، أو ما يسميه الإيرانيون ”نهر اروند“.

وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إن نظيره العراقي تعهد له بإعادة فتح منفذ ”خسروي“ الحدودي الذي يربط محافظة ”كرمنشاه“ الإيرانية مع مدينة ”خانقين“ في ”ديالى“ العراقية، والذي تم إغلاقه قبل نحو 6 سنوات بسبب انعدام الأمن.

وتابع أنه ”تم الاتفاق أيضًا على فتح المجال أمام الإيرانيين للتوجه إلى سوريا عبر الحدود المشتركة بين العراق وسوريا“، مضيفًا أنه ”تم الاتفاق مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي على إنشاء فرق للدفاع الجوي بين البلدين“.

وفيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية والعقوبات ضد إيران، قال باقري ”مسألة مواجهة العقوبات الأمريكية وعدم مشاركة العراق في تلك العقوبات ضد إيران، يؤكد عليها دائمًا جميع المسؤولين العراقيين، بمن فيهم من العسكريين“.

وأضاف أن ”الجانب العراقي يبعث برسائل اطمئنان إلى إيران بأن الوجود الأمريكي في العراق مهمته تدريب القوات العراقية وأن القوات الأمريكية تخضع لسيطرة الحكومة العراقية وإشراف من الجيش العراقي“.

وكان المرشد الإيراني طالب أمس السبت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يزور طهران حاليًا، بضرورة العمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق بأسرع وقت ممكن.