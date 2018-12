يعتقد أنها إسرائيلية.. سوريا: الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ في محيط دمشق‎ (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . قال التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء، “إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدد من الصواريخ في محيط دمشق‎”. . وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية في البداية نبأ عاجلا يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ. لكنها تحدثت فقط في تقرير لاحق عن “أهداف معادية”. . ويعتقد أن تلك الصواريخ مصدرها إسرائيل، التي توجه ضربات للأراضي السورية بين الفينة والأخرى. . . #إرم_نيوز #سوريا #دمشق #إسرائيل #دفاعات_جوية #صواريخ #أحداث #سياسة #فيديو #أخبار #التلفزيون_السوري