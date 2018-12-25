يعتقد أنها إسرائيلية.. سوريا: الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ في محيط دمشق‎ (فيديو)

قال التلفزيون السوري الثلاثاء “إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدد من الصواريخ في محيط دمشق”.
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@eremnews . . قال التلفزيون السوري اليوم الثلاثاء، “إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدد من الصواريخ في محيط دمشق”. . وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية في البداية نبأ عاجلا يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ. لكنها تحدثت فقط في تقرير لاحق عن “أهداف معادية”. . ويعتقد أن تلك الصواريخ مصدرها إسرائيل، التي توجه ضربات للأراضي السورية بين الفينة والأخرى. . . #إرم_نيوز #سوريا #دمشق #إسرائيل #دفاعات_جوية #صواريخ #أحداث #سياسة #فيديو #أخبار #التلفزيون_السوري
وقال شاهد عيان إن أصوات انفجارات مدوية سمعت في العاصمة السورية.
وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية “وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي”.
ولم تتضح طبيعة الأهداف.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.
وقال التلفزيون السوري “العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية”.
وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تلك التقارير.