السلطات النيوزيلندية تنقل منفذ ”مجزرة المسجدين“ إلى سجن شديد الحراسة

ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أنه تم نقل منفذ مجزرة ”المسجدين“ من سجن مدينة كرايست تشيرش، إلى سجن شديد الحراسة في شمالي البلاد.

وجاء في تقرير لموقع ”شبكة تلفزيون نيوزيلندا“ (رسمي)، أن ”منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصًا و50 جريحًا، أصبح في سجن باريموريمو، شديد الحراسة في مدينة أوكلاند“.

ونقلت الشبكة، عن متحدثة باسم السجن في كرايست تشيرش (لم يتم الكشف عن هويتها) قولها: ”نسقنا مع الوكالات الأخرى لنقل المتهم الى السجن بشكل آمن بعد مثوله أمام المحكمة في كرايست تشيرش“.

يشار أن منفذ مذبحة المسجدين، كان محتجزًا في مجمع العدل والطوارئ، التابع لكرايست تشيرش، حيث تم نقل المتهم إلى أوكلاند، جوًا بواسطة قوات الدفاع، حسب صحيفة ”هيرالد“ النيوزيلندية.

ويتم احتجاز الأسترالي برينتون تارانت (28 عامًا) تحت إجراءات أمنية مشددة، وفقًا لتصريحات المتحدثة باسم السجن.

وأضافت: ”تم عزله عن باقي السجناء. هو تحت المراقبة مدة 24 ساعة، سواء عن طريق الحراس أو عن طريق كاميرات المراقبة“، مؤكدة أنه ”حاليًا لا يسمح له بمشاهدة التلفاز أو قراءة الصحف أو سماع الراديو، كما لا يسمح لأحد بزيارته“.

ومثُل منفذ الهجوم أمام المحكمة في 16 مارس/ آذار، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد، بينما ليس من الواضح أمام أي محكمة سيمثل المتهم في جلسته، المقررة في 5 أبريل/ نيسان المقبل.