نيوزيلندا تقيم مراسم لإحياء ذكرى ضحايا ”هجوم المسجدين“ الإرهابي

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن إقامة مراسم تكريم لذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي نفذه رجل عنصري أسترالي، مستهدفًا مسجدين بمدينة ”كرايست تشيرش“، وذلك في 29 آذار/مارس الحالي.

وستقام المراسم في ”كرايست تشيرش“، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، حيث ارتكب الإرهابي المؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض، مجزرة في 15 آذار/مارس في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتها خمسون شخصًا.

وسيجري الحفل في متنزه ”هاغلي“ القريب من مسجد ”النور“، أول المسجدين المستهدفين.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في بيان، أن ”مراسم الذكرى الوطنية ستكون مناسبة لجميع سكان منطقة ”كرايست تشيرش“، والنيوزيلنديين، وسكان العالم بأسره، للتجمع والوقوف صفًا واحدًا تكريمًا لضحايا الهجوم الإرهابي“.

وتابعت ”خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، عرفت نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة. هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا نحمي هذه القيم“.

وأثارت المجزرة صدمة في هذا البلد المعروف بهدوئه وحفاوته، وما زاد من وطأة الاعتداء أن المهاجم صوّره وبثه بشكل مباشر على الإنترنت.