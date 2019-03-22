فرنسا تستعد لمواجهة ”السترات الصفراء“ بطائرات دون طيار

اتخذت السلطات الفرنسية عددًا من الإجراءات الجديدة، لمواجهة مظاهرات السترات الصفراء، المتوقعة يوم غد السبت، أبرزها تزويد قوات الأمن بطائرات دون طيار، ونوع من القنابل الغازية المكونة من ”مواد بعلامات مشفرة“.

وبحسب موقع ”يوروب1“ ، ستستعمل قوات الأمن 6 طائرات دون طيار في الأسبوع الـ 19 من المظاهرات، كما جاء في خطاب رئيس الحكومة إدوارد فيليب قبل أيام، ستحلق في سماء باريس لمراقبة المتظاهرين ، وتمكين الشرطة من اكتشاف أي تجمع ممنوع.

كما زودت السلطات عددًا من أفراد الأمن بقنابل غازية جديدة تسمى Bombes aérosols، وهي عبارة عن علب معدنية بداخلها غاز يتكون من مواد ”بعلامات مشفرة“ حسب نفس المصدر، تلتصق بالجلد والملابس لعدة أسابيع، وستكون دليلًا للمحققين على تورط المتظاهرين.

كما تم تشديد نظام الحراسة بالتناوب، لتمكين رجال الشرطة والدرك من التركيز على استتباب الأمن، أما الجنود فلن يكون لهم أي تواصل مع المتظاهرين، وهو الأمر الذي أكده، اليوم الجمعة، وزير القوات المسلحة فلورون بارلي ووزير الشؤون الخارجية جون- إيف لودريان.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المظاهرات يوم السبت 16 آذار/مارس الجاري، وأسفرت عن خسائر مادية فادحة واعتقالات شملت 256 شخصًا.

وكان رئيس الوزراء إدوارد فيليب قد أعلن عن منع المظاهرات بالمناطق الأكثر تضررًا في فرنسا، كجادة شان الإليزيه، وساحتي أتوال وكونكورد في باريس، وعدد من الأحياء في مدينتي بوردو ونيس.