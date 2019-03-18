فرنسا: سنحظر احتجاجات ”السترات الصفراء“ في حالة مشاركة جماعات عنيفة

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الإثنين، إن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو ”السترات الصفراء“، إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.

وأكد في بيان تلفزيوني، أنه ”ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات (السترات الصفراء) في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررًا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار“.

وكان مثيرو شغب قد أضرموا النار في بنك ونهبوا متاجر في شارع الشانزليزيه في باريس يوم السبت الماضي، في أحدث تفجر لأعمال العنف منذُ بدء الاحتجاجات قبل 4 أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته المؤيدة لقطاع الأعمال.