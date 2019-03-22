وزير خارجية نيوزيلندا: المسلمون سيكونون في أمان

المصدر: ا ف ب + رويترز

طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، الجمعة، المسلمين المقيمين في بلاده بأنهم سيكونون في ”أمان“ رغم مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، وذلك خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وقال بيترز: ”نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا بالأمان“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أثار غضب نيوزيلندا بعرضه بشكل متكرر شريط فيديو صوره منفذ المجزرة للهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصًا.

لكن أردوغان، عاد اليوم الجمعة، وقال إن رد الفعل والتعاطف اللذين أبدتهما رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في أعقاب الهجوم على مسجدين في ”كرايستشيرش“ ينبغي أن يكون مثالًا يحتذى به.

وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، شكر أردوغان أيضًا نيوزيلندا شعبًا وحكومة للتعامل مع الهجوم بحساسية وعزم.

ووصل وزير خارجية نيوزيلندا إلى تركيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، لإجراء محادثات وصفها بأنها ”مهمة“، بعدما أثارت تعليقات أردوغان بشأن الحادث خلافًا دبلوماسيًا بين البلدين.