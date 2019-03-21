الشرطة البريطانية: 5 مساجد تعرضت لاعتداءات في مدينة برمنغهام الأربعاء

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، ارتفاع عدد المساجد التي تعرضت لاعتداءات في مدينة برمنغهام، إلى 5 مساجد.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان، إنها ”فتحت تحقيقًا في الاعتداءات التي تعرضت لها 5 مساجد في برمنغهام، باستخدام مطرقة ثقيلة، في وقت متأخر من، مساء أمس (الأربعاء)“، بحسب ما نقل موقع قناة ”سكاي نيوز“ البريطانية.

وأوضحت أنها فتحت تحقيقًا في الاعتداء على المسجد الخامس عقب ”تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تحطم زجاج المركز الإسلامي في منطقة آستون“.

من جهته، وصف وزير الأمن الداخلي البريطاني، ساجد جاويد، الاعتداءات على مساجد في برمنغهام بأنها ”سلوك بغيض“ لا مكان له في المجتمع البريطاني.

وقال عبر ”تويتر“:“الاعتداءات في برمنغهام مقلقة للغاية، وهي سلوك بغيض لن نقبل به مطلقًا، ولا مكان له في مجتمعنا على الإطلاق“.

وكانت الشرطة، في وقت سابق، اليوم، تحدثت عن تحطم نوافذ 4 مساجد في 4 مناطق بمدينة برمنغهام، في اعتداءات وصفتها بأنها ”ذات صلة ببعضها البعض“، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الساعة (12:05 ت.غ) لم تعلن الشرطة البريطانية عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح ماهية الدوافع المحتملة.

وجاءت اعتداءات، مساء أمس، في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصًا، وإصابة 50 آخرين في مجزرة دموية استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعًا حادًا في تلك الظاهرة، وجرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات على المسلمين.

وفي 2018، تم تسجيل أكثر من 1200 هجوم مدفوعًا بكراهية الإسلام في بريطانيا، بزيادة 26 % عن العام السابق له، بحسب أرقام رسمية.