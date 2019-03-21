ميركل: يمكن الحديث عن تأجيل قصير للبريكست

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أمام البرلمان، أنه يمكن الحديث عن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لفترة ”قصيرة“.

وتطرقت ميركل إلى طلب رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، لتأجيل بريكست حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بدلًا من يوم 29 مارس/آذار الجاري (التاريخ المحدد للخروج).

وأضافت ميركل: ”سنناقش هذا الموضوع بشكل مكثف اليوم مع 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.. إذا صوت برلمان المملكة المتحدة الأسبوع المقبل إيجابيًا على اتفاقية الخروج، فيمكننا تلبية هذا الطلب من حيث المبدأ“.

وفيما يتعلق بالتاريخ الذي أعربت ماي عن أملها في تأجيل الخروج إليه، شددت المستشارة الألمانية على ضرورة مراعاة تاريخ انتخابات البرلمان الأوروبي الذي تقرر إجراؤها في نهاية مايو/أيار المقبل. وتابعت: ”لكن يمكن الحديث عن تمديد قصير“.

وأعربت عن قناعتها بضرورة خروج بريطانيا عبر اتفاق، مشيرة أن ذلك لايصب في مصلحة بريطانيا فحسب، بل لصالح ألمانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ماي، الأربعاء، إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأوروبي تطلب فيه تأجيل بريكست حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.