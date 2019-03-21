وحدة ”خاصة“ من الجيش الإسرائيلي تفقد حاسوبًا يحتوي معلومات حساسة

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن فقدان جنود وحدة خاصة حاسوبًا يحتوي معلومات حساسة، في إحدى محطات الوقود بالجنوب المحتل.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن جنود وحدة ”شلداغ“ كانوا في طريق عودتهم من مهمة خاصة بالجنوب، وتوقفوا للاستراحة في محطة وقود وتركوا الحاسوب على مدخل المحطة وغادروا المكان.

وعثر سائق حافلة في وقت لاحق على الحاسوب وسلمه للشرطة، في حين فتح الجيش تحقيقًا مع جنود الوحدة حول ظروف الحادث، ولا يعرف حتى الآن إذا ما جرى اكتشاف المعلومات الحساسة أم لا.

من جهة أخرى، عرضت ما تسمى ”قيادة المنطقة الجنوبية“ استعداداتها لسيناريوهات التصعيد المختلفة، وذلك في إطار جلسة خاصة مشتركة مع رؤساء المجالس الاستيطانية في غلاف غزة لفحص جاهزية الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الجنوبية.

ووفقًا لموقع الجيش الإسرائيلي، تهدف الجلسة لتعزيز الشعور بالأمن لدى مستوطني الجنوب عمومًا، وغلاف غزة على وجه الخصوص، في ظل التوتر المستمر على الحدود مع قطاع غزة.