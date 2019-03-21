تقرير أمريكي: تقارب أردوغان مع روسيا يهدد حلف الناتو

اعتبر تقرير استراتيجي أمريكي أن الخطوات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتقارب مع روسيا، وصلت إلى مرحلة باتت تهدد وحدة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، الذي يضم تركيا والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية.

ورأى معهد دراسات الحرب، في تقريره الشهري، أن أردوغان ”اتخذ قرارًا بالفعل“ لتعزيز علاقته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على حساب تحالف تركيا مع الناتو، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة أصبحت ذات أبعاد استراتيجية.

وقال التقرير: ”أظهر أردوغان أكثر من مرة رغبته في المضي قدمًا في تعزيز علاقاته مع بوتين على حساب تحالفه مع الناتو، ما يهدد وحدة وتماسك الحلف، ويقوض الجهود للتوصل إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن لتحقيق الاستقرار في شرق سوريا“.

وأضاف التقرير: ”حاولت واشنطن مرارًا تغيير موقف أردوغان دون جدوى، ومن غير المتوقع أن تنجح جهودها في تغيير سلوك الرئيس التركي، وردم الهوة الاستراتيجية المتزايدة مع تركيا، رغم أن الولايات المتحدة لم تنتقد أردوغان بسبب ما يفعله“.

وفيما يتعلق بصفقة مقاتلات اف-35 الأمريكية، أشار التقرير إلى أن اردوغان لا يزال يتمسك بموقفه لشراء صواريخ اس-400 الروسية للدفاع الجوي، رغم التهديدات الأمريكية المبطنة بوقف صفقة تزويد تلك الطائرات لتركيا.

ولفت التقرير إلى أن أردوغان أظهر تعنتًا واضحًا بإعلانه الشهر الماضي أنه سيمضي قدمًا في صفقة الصواريخ، بل إنه يدرس شراء صواريخ اس-500 الروسية أيضًا، وذلك على الرغم من العرض الأمريكي بتزويد تركيا بصواريخ باتريوت.

واعتبر التقرير أن تقارب أردوغان مع بوتين أدى إلى تشجيع الأخير لدعوة الرئيس التركي لحضور افتتاح مسجد في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

وقال: ”في حال قبل أردوغان هذه الدعوة، فإن ذلك سيشكل تحولًا كبيرًا في موقف تركيا المعارض لغزو روسيا للقرم عام 2014 وانتصارًا ساحقًا لبوتين ضد حلف الناتو“.