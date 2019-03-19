النفط يواصل صعوده مدعومًا بتخفيضات ”أوبك“ والعقوبات الأمريكية

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 2019 يوم الثلاثاء، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها (أوبك).

وتدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي ربما يكبح السوق.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.14 دولار للبرميل، مرتفعة 5 سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق 59.23 دولار، وبالقرب من أعلى مستوى في 2019 الذي بلغته في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتًا إلى 67.74 دولار للبرميل أيضًا بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التي سجلتها في أواخر الأسبوع الماضي.

وفي الصين، صعدت العقود الآجلة لخام شنغهاي، التي دُشنت العام الماضي، 4.5% بالمقارنة مع الإغلاق السابق إلى 468.2 يوان (69.71 دولار) للبرميل، مقتربة هي الأخرى من أعلى مستوى في 2019 البالغ 475.7 يوان للبرميل الذي بلغته في فبراير/ شباط.

وبهذا يصبح خام شنغهاي متداولاً بعلاوة فوق برنت عند حساب السعر بالدولار.

وألغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين اجتماعها المزمع في أبريل/ نيسان، مما يمدد فعليًا تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران على الأقل.

وبدأت (أوبك) ومجموعة من المنتجين خارجها بما في ذلك روسيا، في التحالف المعروف باسم ”أوبك+)، في كبح الإمدادات لوقف انخفاض حاد في الأسعار في النصف الثاني من 2018، حين تعرضت الأسواق لضغوط بسبب ارتفاع الإنتاج وكذلك جراء تباطؤ اقتصادي.

ويقول المتعاملون، إن الأسعار تلقت مزيدًا من الدعم بفعل العقوبات الأمريكية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.