الإفراج عن 4 جنود إيرانيين كانوا مختطفين في باكستان

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إطلاق سراح 4 من قوات الحدود الذين تم اختطافهم، في وقت سابق، من مدينة ”مرجاوة“ بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، وتهريبهم إلى باكستان.

وقال قاسمي في بيان أصدره مساء الأربعاء، إنه في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم اختطاف 12 من جنود حرس الحدود من ”مرجاوة“ الواقعة على الحدود الإيرانية المتاخمة لباكستان، من قبل منظمة تسمى ”جيش العدل“.

وعلى إثر اختطاف الجنود شكلت كل من إيران وباكستان لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى للعمل على إطلاق سراحهم، ونجحوا بالفعل في إطلاق سراح 5 منهم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية، أن قاسمي وجه الشكر للحكومة الباكستانية لجهودها في تسهيل الإفراج عن الجنود.