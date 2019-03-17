إيران تعتزم بناء جدار على الحدود مع باكستان

أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية في إيران حسين ذو الفقاري، يوم الأحد، عزم بلاده بناء جدار عازل على الحدود مع باكستان، بسبب ما وصفه بتصاعد العمليات العسكرية ضد القوات الإيرانية في تلك المناطق الحدودية.

وقال ذو الفقاري في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران حول التحديات الأمنية في إيران، والحديث عن إمكانية بناء جدار على طول الحدود مع باكستان: ”لقد صغنا خطة في هذا الصدد تتضمن جميع الاعتبارات البيئية والاستخبارية والعسكرية والتي وافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي“.

وأضاف أن ”الاشتباكات المميتة بين القوات الإيرانية والجماعات المسلحة في الحدود الجنوبية الشرقية وكذلك في غرب البلاد التي وقعت في السنوات الأخيرة، دفعتنا لبناء جدار عازل مع باكستان“.

وتابع أن ”جميع القروض البالغة 780 مليار ريال إيراني هي قيمة الميزانية المخصصة لهذا العام للحدود الإيرانية الذي ينتهي في 21 مارس الجاري، قد تم صرفها“.

وأكد المسؤول الأمني الإيراني، أن ”معظم الحدود الإيرانية المحاذية لباكستان ضعيفة تليها محافظة كردستان المحاذية لمناطق شمال العراق“، مضيفًا أن ”هناك زيادة في تمويل خطط ضبط الحدود التي تشهدها عمليات مسلحة للسنة المقبلة بمبلغ 175 مليار ريال إيراني“.

ولطالما انتقدت إيران الحكومة الباكستانية لعدم مواجهة عناصر تنظيم ”جيش العدل البلوشي“ المعارض للنظام الإيراني، والذي أعلن مسؤوليته عن آخر عملية استهدفت قوات الحرس الثوري في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في فبراير الماضي، مقتل 27 وإصابة 13 آخرين من قواته إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنه عناصر تنظيم جيش العدل البلوشي الذي ينشط على الحدود الباكستانية الإيرانية.